- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a spus ca șeful statului Klaus Iohannis ar trebui sa convinga partidele parlamentare sa susțina un guvern stabil, cat despre premierul Orban a comentat ca e „bun de dus la un teatru de comedie”. „Eu l-aș interna pe Orban, fara sa-l mai caut daca e bolnav.…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Avocatul Poporului i-a cerul joi presedintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgenta, iar Parlamentului sa o incuviinteze, in contextul epidemiei de coronavirus. Solicitarea este facuta luand act de masurile administrative adoptate in ultimele zile in actiunea de…

- Joi, Avocatul Poporului i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa declare starea de urgența, in contextul pandemiei de coronavirus. Renate Weber a spus ca declararea starii de urgența este in litera Constituției.”Am putea institui aceasta stare de urgența la nivelul intregii țari sau pe anumite locuri.A…

- "Si Parlamentul European isi va reduce activitatea. Maine va fi o sesiune, iar apoi activitatea se suspenda. Sper ca una din decizii sa fie suspendarea scolile, pentru ca nu va sctrica o pauza de 2 saptamani, in care Guvernul sa evalueze situatia. Ar fi pacat sa ne punem copiii in pericol. Sper…

- Toate instituțiile sunt in stare de alerta din cauza coronavirusului și intreaga populație este preocupata de acest subiect. In acest timp, vicepremierul Raluca Turcan este mai preocupata de campania de impadurire condusa de Klaus Iohannis și ne spune ”Povestea Copacului Darnic”.Citește și: Traian…

- Fostul președinte Traian Basescu iși lauda fostul mare adversar politic, Victor Ponta. Basescu considera ca Ponta și Ciolacu sunt mai deștepți decat liderii de dreapta, asta pentru ca stanga se unește, in timp ce liderii de dreapta se cramponeaza de orgolii.Citește și: Traian Basescu, profeție…

- Ion Cristoiu a explicat, la Realitatea Plus, ce poate sa insemne votul in unanimitate de la Curtea Constituționala: ”Ce vi se pare ciudat? Și oamenii lui Iohannis au votat. A fost impotriva lui Orban. E o nuanța. Nu-l afecteaza cu nimic pe Klaus Iohannis, doar pe Orban. El acum incepe sa faca…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 105/2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene nerambursabile (PL-x 53/25.02.2019);Decret…