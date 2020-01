Traian Băsescu: Avem cu ce ne apăra de Iran. Nu văd un risc de un nou război mondial "Nu vad un risc de declansare al celui de-al treilea razboi mondial. Marele pierzator va fi Iranul. Slava domnului avem cu ce ne apara. Avem cu ce ne apara de Iran. Cred in lovituri punctuale care vor fi date de ambele parți. Iranul va lovi intr-un aliat al SUA pentru a demonstra ca poate. Romania trebuie sa-și ia masuri atata timp cat poate fi lovita din Iran.



Noi cand am facut Deveselu am avut in vedere rechetele iraniene. Scutul devensiv vizeaza Iranul. Cu certitudine Iran nu are capabilitati sa loveasca SUA, dar poate incerca sa loveasca un aliat, iar noi suntem aliati cu SUA",… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a facut, duminica seara, la Romania TV, declarații despre conflictul SUA-Iran și despre cum va afecta asta Romania."Personal, nu cred intr-un razboi generat de conflictul dintre SUA și Iran. Cred in lovituri punctuale care vor fi date de ambele parți. Vezi si: Iranul…

- In momentul de fata a devenit mai actual ca oricand scutul, ca o nevoie de securitate, nu doar pentru Romania, ci pentru toata regiunea pe care scutul o protejeaza. Sa speram ca in curand va fi gata si investitia din Polonia, ceea ce va genera securitate in aproape toate tarile Uniunii Europene”,…

- In contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, scutul antiracheta de la Deveselu se dovedește un element important de securitate in regiune, spune Traian Basescu. Fostul șef al statului a facut o afirmatie legata de scut, sambata, la Digi 24. El a spus ca scutul ar putea fi folosit daca Iranul va ataca…

- In contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, scutul antiracheta de la Deveselu se dovedește un element important de securitate in regiune, a declarat Traian Basescu, conform Hotnews. Fostul șef al statului a afirmat ca scutul ar putea fi folosit daca Iranul va ataca un aliat al Statelor Unite.”Acum…

- In momentul de fata a devenit mai actual ca oricand scutul, ca o nevoie de securitate, nu doar pentru Romania, ci pentru toata regiunea pe care scutul o protejeaza. Sa speram ca in curand va fi gata si investitia din Polonia, ceea ce va genera securitate in aproape toate tarile Uniunii Europene", a…

- Qasem Soleimani a pregatit milițiile șiite din Irak responsabile de moartea a circa 600 de soldați americani intre 2003 și 2001. L-a ajutat pe Bashar al-Assad și a trimis 50.000 de luptatori șiiți in Siria. A fost omul de legatura pentru relația Iranului cu Hezbollah-ul din Liban, oferind ajutor…

- Protestele au fost cuvant cheie pentru multe tari din lumea araba in 2019, din Irak si Liban, unde revolte fara precedent au dus la demisia unor sefi de guvern, pana in Sudan si Algeria, tari ai caror sefi de stat aflati la putere de zeci de ani au fost indepartati, relateaza AFP. In 2011, mai multe…

- Fostul președinte Traian Basescu a explicat ca țara noastra este in cea mai buna situație de securitate din istorie. In opinia sa, acest lucru se datoreaza in primul rand faptului ca suntem protejați iar SUA va ”apara cu dinții” scutul de la Deveselu. Fostul președinte Traian Basescu a aratat…