- Traian Basescu a declarat ca președintele Klaus Iohannis ”spune prostii”, dupa ce a declarat ca PNL trebuie sa aiba candidat propriu la primaria Bucureștiului! Basescu a declarat ca chiar el ar putea, desigur, ipotetic, la Primaria Bucureștiului, din partea PMP, pentru ca ”am lasat un mandat neterminat”,…

- Romanii vor alege anul acesta primari și parlamentari noi. Stanga dominata de PSD este in degringolada, dupa infrangerile usturatoare de la alegerile europarlamentare si prezidentiale. Primul eveniment politic al anului va fi Congresul PSD, in februarie, cand social-democrații iși vor alege…

- Primarul general Gabriela Firea a facut anunțul inceputului de an in politica, spunand ca este pregatita pentru o noua candidatura. "Candidez pentru un nou mandat de primar general. Consider ca mi-am facut datoria. Am inceput noi proiecte și vreau sa le finalizez. Doar copiii mai mari imi spun sa…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat la Digi24 ca Vlad Voiculescu și Rareș Bogdan nu au șanse sa devina primar general, ca Gabriela Firea are prima șansa daca nu se unește dreapta și ca PNL și PMP ar trebui sa il desemneze candidat comun la alegerile pentru Primaria Capitalei pe Nicușor Dan:Greu…

- Conform sondajului, topul increderii este condus de președintele Klaus Iohannis cu 54% grad de incredere. Pe locul 2, la egalitate, ii regasim pe Ludovic Orban și Gabriela Firea, amandoi cu 47%.Pe locul trei este liderul USR, Dan Barna, cu 35%, iar pe locul patru este liderul Pro Romania,…

- Conducerea Alianței USR PLUS a avut luni o intalnire pentru a discuta procedura de desemnare și calendarul. Dupa ședința, candidatul PLUS pentru primaria București, Vlad Voiculescu, a vorbit despre posibilitatea unei candidaturi comune cu PNL, insa cu condiția ca liberalii sa iși trimita candidatul…

- Viorica Dancila și Liviu Dragnea (foto: EuropaFM) Intr-o prima faza, cel mai probabil la maxim 20% din optiunile electoratului, la alegerile prezidentiale din noiembrie. Dupa aceea, insa, prim-ministrul Viorica Dancila va pierde mandatul de presedinte al partidului, disputele interne vor da castig de…

- Alegerile prezidențiale de anul acesta sunt deosebit de importante pentru noi, liberalii din județul Alba. Il susținem pe Klaus Iohannis pentru inca un mandat și spunem asta cu fruntea sus. Doar noi putem spune ca le oferim romanilor un candidat adevarat, un om integru, sobru, calculat și cel mai important,…