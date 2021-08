Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a fost amendat de catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) cu 5.000 de lei, pentru discriminare si incalcarea dreptului la demnitate, in urma unor declaratii facute la adresa comunitatii maghiare, dupa scandalul muncitorilor din Sri Lanka de la…

- O noua alianta de stanga in Capitala, intre PSD, PMP și Pro Romania, partidele conduse de Marcel Ciolacu, Traian Basescu și Victor Ponta. Pe langa faptul ca acești “dușmani in politica” și-au dat mana chiar in București, cine s-ar gandit ca ii vom vedea impreuna intr-o alianța, la nici un an de zile…

- Consiliul National al Elevilor reclama „incertitudinea” in privinta conditiilor de incepere a scolii si sustin ca elevii ar trebui sa aiba posibilitatea de a se testa in scoala, astfel incat cursurile sa se poata desfasura in format fizic cat mai mult timp. „Cu aproape trei saptamani inainte de redeschiderea…

- Purtatorul de cuvant al UDMR, care este și secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, Hegedus Csilla, a oferit o declarație cotidianului Nepszava privind poziția UDMR fața de referendumul din Ungaria pe tema proiectului anti LGBT. “UDMR, in mod natural, sprijina ca acei maghiari din Transilvania…

- Reprezentanții celor mai multe universitați din Romania vor ca noul an universitar sa inceapa cu prezența fizica a studenților și profesorilor, anunța Consiliul Național al Rectorilor (CNR). CNR s-a reunit intre 25-27 iunie la Cluj Napoca, unde s-au dezbatut aspecte legate de inceperea anului universitar…