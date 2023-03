Tragerea Loto 6/49 din 30 martie 2023. Report de aproape 5,7 milioane de euro la categoria I la Loto 6/49

Joi, 30 martie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 27 martie, Loteria Romana a acordat peste 20.961 de castiguri in valoare totala de aproape 1,41 milioane de lei. Rezultatele Loto 6/49 din 30 martie 2023 Loto 6 din 49: Loto 5 din 40: Joker: Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc: Report in valoare de aproape 5,7 milioane de euro la tragerea Loto 6/49 din 30 martie 2023 La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 28,05 milioane de lei (peste 5,69 milioane de euro), iar la Noroc este in joc…