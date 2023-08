Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, duminica dupa-amiaza, un barbat de 27 de ani, din Pechea, in timp ce conducea un autoturism pe DC 3A, dinspre sat Odaia Manolache catre comuna Vanatori, pe fondul vitezei excesive a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un stalp de iluminat public."In urma impactului,…

- Conducatorii de trotinete electrice din Romania au provocat peste 2.600 de accidente in ultimii 5 ani și primele 6 luni din acest an, cele mai multe fiind in București, Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Galați, consecințele fiind 20 de morți, 373 de raniți grav și 2363 de raniți ușor, arata datele Inspectoratului…

- FOTO: Zi neagra pe șoselele din Romania. Bilanț cumplit: 6 persoane decedate, dintre care doi copii, raniți și accidente in lanț Zi neagra pe șoselele din Romania. Șase persoane, printre care doi copii și parinții lor, și-au pierdut viața duminica, in cateva ore fatale, pe drumurile din țara. Alte…

- Romania e țara cu cel mai mare numar de accidente rutiere soldate cu morți și raniți din Uniunea Europeana. Mii de oameni devin victime ale neatenției, deciziilor riscante, conditiilor meteo sau infrastructurii deficitare.

- 3 oameni au murit, iar alte 2 au ajuns in stare grava la spital, dupa un accident petrecut intre doua mașini, sambata, in județul Sibiu, pe drumul spre Paltiniș. Cei trei barbați care și-au pierdut viața aveau varste cuprinse intre 24 și 63 de ani. La fața locului a fost resuscitat cu succes un adolescent…

- Este semnalata aglomerație pe autostrada A1 București-Pitești, la intrarea in DN Centura București din cauza unui accident rutier extrem de grav, iar in Suceava, s-a produs un accident cu 2 victime, incarcerate, una fiind gasita decedata in autoturism, iar a 2-a victima a decedat la scurt timp.Centrul…

- Șoselele din Romania ar putea fi construite cu asfalt amestecat cu plastic, un produs inventat de cercetatorii Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati. Invenția a fost brevetata și recunoscuta la nivel international de European Patent Office-Oficiul de Invenții al Uniunii Europene.

- Au trecut 19 ani de la unul dintre cele mai grave accidente rutiere produse in ultima jumatate de secol in Romania: tragedia de la Mihailești. 18 oameni au murit atunci și alți 13 au fost raniți dupa ce un camion incarcat cu 20 de tone de azotat de amoniu a luat foc și a explodat.