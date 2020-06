Tragedie pe furiș la Socola. A baricadat ușa salonului și s-a sinucis la 4 dimineața Un barbat care tocmai fusese internat la Institutul de Psihiatrie „Socola" s-a sinucis in rezerva in care se afla singur. In varsta de 40 de ani, el a ajuns in cursul dupa-amiezii de marti in regim de urgenta psihiatrica, delirand si prezentand semne de psihoza. A fost internat intr-o rezerva din sectia I a unitatii medicale si pus sub tratament, iar miercuri dimineata, in jurul orei 4.30, acesta si-a pus capat zilelor folos (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

