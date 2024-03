Tragedie pe DN 1A la Crevedia, un motociclist a accidentat mortal un pieton Tragedie pe DN 1A la Crevedia, un motociclist a accidentat mortal un pieton, in aceasta seara, 24 martie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Crevedia. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat faptul ca un barbat, de 31 de ani, din [...] The post Tragedie pe DN 1A la Crevedia, un motociclist a accidentat mortal un pieton first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

