- Un copil de un an și jumatate a fost gasit mort, in a treia zi de Craciun. S-a intamplat in comuna Miclești din Vaslui. Chiar mama a chemat ambulanța cand a vazut ca fetița nu reacționeaza. Medicii au spus ca micuța era subnutrita.

- Tragedie intr-o familie din Vaslui. Mezina, o fetița in varsta de doar un an și șapte luni, a sfarșit in chinuri, intr-o casa din localitatea vasluiana Miclești. Polițiștii au deschis deja dosar pentru ucidere din culpa.

- O fetita de trei luni a fost marti gasita moarta de mama sa, in locuinta lor din satul Movilita, politistii demarand o ancheta sub aspectul comiterii infractiunii de ucidere din culpa, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta. Din primele cercetari efectuate a reiesit…

- O fetita de trei luni din judetul Constanta a fost gasita moarta de mama sa, marti dimineata. Politistii nu au constatat urme vizibile de violenta pe trupul copilului si au deschis o ancheta in acest caz.

- Caz cutremurator, petrecut la o școala din comuna Dobrești, județul Bihor. O fetița, in varsta de doar șapte ani, a fost gasita fara suflare in curtea școlii, dupa ce ieșise la joaca impreuna cu alți copii.