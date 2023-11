O femeie in varsta de 70 de ani a murit dupa ce a cazut la finalul unui concert al cantarețului britanic Robbie Williams din Sydney, Australia, joia trecuta, transmite BBC. Ea a cazut pe șase randuri de scaune in timpul spectacolului de pe stadionul Allianz și a suferit rani grave la cap. Femeia a fost […] The post Tragedie la un concert al lui Robbie Williams! Artistul și-a pierdut un fan in timpul unui spectacol, in Australia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .