- Un barbat de 56 de ani din Suceava este cel de-al 69-lea caz de deces inurma infectarii cu noul coronavirus. Acesta a fost gasit mort la domiciliu, apoi a fost testat pentru virusul SARS-Cov-2, rezultatul fiind pozitiv.

- Inca patru decese ale pacienților cu COVID-19 au avut loc in Romania, numarul persoanelor care au murit ajungand la 34. Este vorba de persoane din Arad, Constanta, Suceava si Hunedoara. A murit un barbat de 65 de ani, din județul Arad, internat in Spitalul Județean, care a fost transferat in 25 martie…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, putin inainte de miezul noptii, ca au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID 19.Cele trei persoane sunt:15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Iasi in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020.16.…

- Impact mortal in Draguseni, Suceava! Un barbat a murit, o tanara de 18 ani se afla in stare grava la spital si alte doua persoane au fost ranite, dupa ce soferul unui autotren a intrat pe contrasens in incercarea de a depasi un autoturism de pe sensul sau de mers.

- Tragedie in raionul Slobozia. Un barbat a murit intr-un incendiu declansat in propria casa. Ieri seara, in jurul orei 21:00, pompierii au fost alertati de catre o femeie, care a anuntat ca intr-o casa din vecinatate a fost observat fum dens, anunta asa-numitul Minister de

- Tragedie azi noapte in judetul Iasi. In localitatea ieseana Bohotin, un barbat a murit. Un incendiu a pornit la o casa din localitatea Bohotin. Incendiul a fost unul puternic, iar in urma acestuia a rezultat decesul unui barbat in varsta de 52 de ani. Pompierii au lichidat incendiul si vor stabili cu…

- Un barbat in varsta de 50 ani a fost ingropat de viu dupa ce un mal de pamant s a prabusit peste el, aseara, in satul Ostratu, comuna Corbeanca, din judetul Ilfov.Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti Ilfov,a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca s a actionat cu doua echipaje SMURD, echipe…

- O tragedie s-a produs, sambata dimineața, intr-un depozit de lemne din localitatea dambovițeana Vacarești-Bungetu. Un barbat de 39 de ani a cazut dintr-un camion incarcat cu lemn și a decedat, manevrele de reuscitare dovedindu-se inutile. “Un barbat de 39 de ani, din Picior de Munte, a decedat, astazi,…