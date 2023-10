Tragedie la spitalul din Alba Iulia. Un angajat a murit electrocutat Joi seara, un barbat de 55 de ani, in timp ce efectua lucrari la instalația electrica din Spitalul Județean de Urgența Alba Iulia, s-a electrocutat. Din pacate, acesta a decedat. Barbatul era angajat al spitalului. Cercetarile sunt continuate pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a avut loc acest incident, transmite IPJ Alba. Post-ul Tragedie la spitalul din Alba Iulia. Un angajat a murit electrocutat apare prima data in ProAlba . Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

