Stiri pe aceeasi tema

- La marginea unei paduri din apropierea loc. Madarasi, un minor de 5 ani a fost impuscat accidental in zona pieptului de catre un alt minor de 8 ani cu o arma cu aer comprimat ce apartinea unui angajat al Ocolului Silvic si care a fost lasata nesupravegheata.

- Un copil in varsta de 5 ani a fost impușcat mortal de fratele sau, in varsta de 8 ani, luni, cu arma unui angajat al Ocolului Silvic. Evenimentul s-a produs la marginea unui paduri din apropierea localitații Madarași, județul Mureș, unde mai multe familii se aflau la picnic.

- Un copil de 5 ani a fost impușcat mortal de fratele sau, cu arma unui angajat al Ocolului Silvic. Incidentul s-a produs la marginea unui paduri din apropierea localitații Madaraș, județul Mureș, unde mai multe familii se aflau la picnic. Copilul a fost impuscat accidental in zona pieptului de catre…

- TRAGEDIE la un picnic in familie: Copil de 5 ani, impușcat mortal de fratele sau, cu o arma cu aer comprimat Tragedie la un simplu picnic. Un copil in varsta de 5 ani a fost impușcat mortal de fratele sau, in varsta de 8 ani, luni, cu arma unui angajat al Ocolului Silvic. Evenimentul s-a produs la marginea…

- Un copil in varsta de 5 ani a fost impușcat mortal de fratele sau, luni, cu arma unui angajat al Ocolului Silvic. Incidentul s-a produs la marginea unui paduri din apropierea localitații Madaraș, județul Mureș, unde mai multe familii se aflau la picnic. Surse judiciare au declarat ca un copil de 5 ani…

- Un copil de cinci ani a murit, luni, dupa ce a fost impuscat accidental in piept de un baiat in varsta opt ani. Incidentul a avut loc in Mureș, la un picnic unde au participat mai multe familii, printre care și un padurar care avea la el o arma cu aer comprimat pe care a lasat-o nesupravegheata, au…

- Un copil in varsta de 5 ani a fost impușcat mortal de fratele sau, in varsta de 8 ani, luni, cu arma unui angajat al Ocolului Silvic. Evenimentul s-a produs la marginea unui paduri din apropierea localitații Madarași, județul Mureș, unde mai multe familii se aflau la picnic, anunța Mediafax.…

- Un baiat de numai 10 ani a murit, sambata, dupa ce o bucata de beton din gardul care imprejmuiește un stadion din Galați s-a prabușit peste el. Baiatul participa la o competiție sportiva. Martorii incidentului au sunat la 112 și au povestiti ca un copil a fost accidentat grav dupa ce a cazut peste el…