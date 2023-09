Tragedie la Botoșani. O femeie de 50 de ani a murit după ce a fost împușcată accidental Cadavrul unei femei a fost descoperit intr-o casa din Hilișeu-Horia, județul Botoșani. Femeia avea o plaga impușcata la gat, iar in apropiere a fost gasita o arma cu aer comprimat. Potrivit IPJ Botoșani, incidentul a avut loc luni seara. Femeia avea o rana la gat. „La data de 4 septembrie 2023, in jurul orei 20:00, […] The post Tragedie la Botoșani. O femeie de 50 de ani a murit dupa ce a fost impușcata accidental appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Un departament al poliției din Ohio a publicat vineri imagini inregistrate de camera corporala care arata cum un ofițer de poliție impușca mortal o femeie de culoare insarcinata in parcarea unui magazin alimentar in urma cu doua saptamani, dupa ce aceasta a refuzat sa iasa din mașina și l-a impins cu…

- Dupa cazul gravidei care a nascut in fața spitalului din Urziceni, o alta situație dramatica s-a petrecut la Constanța. O femeie de 75 de ani a murit așteptand ambulanța. S-a intamplat in localitatea Baneasa. Pensionara aflata in stop cardio-respirator s-a stins in curtea spitalului comunal. „Vara,…

- Un autoturism care se deplasa pe Transalpina – DN 67C, intre Șugag și Barajul Oașa, a fost lovit, miercuri, de un copac cazut pe carosabil. O persoana și-a pierdut viața. Copacul de mari dimensiuni a cazut peste mașina aflata in mers, in care se aflau patru adulți, pe Transalpina. Doua persoane au fost…

- Trei barbați au fost scoși in stare de inconstienta dintr-o fantana, din judetul Buzau. Unul dintre ei nu a reactionat la manevrele de resuscitare si a fost declarat decedat. Incidentul a avut loc duminica seara in comuna Naieni, satul Fintesti, in timp ce aceștia incercau sa curețe fantana. La fata…

- O fetița de doar 12 ani a fost electrocutata in timp ce baga incarcatorul telefonului in priza. Laisa Sofia da Silva Teixeira, din nord-estul Braziliei, a supraviețuit șocului inițial, dar, din pacate, corpul ei a cedat din cauza ranilor grave, in timp ce era tratata la Urgențe. Descarcarea electrica…

- Politistii constanteni au deschis o ancheta dupa ce o femeie de 48 de ani a cazut de la etajul opt al unui hotel din Mamaia si a murit. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, politistii din Mamaia au fost sesizati miercuri, in jurul orei 04.00, cu privire la faptul ca o persoana…