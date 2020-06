Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie intr-o familie din Mereni: Un barbat si-a ucis soția și fiica, apoi s-a sinucis in Eveniment / on 21/06/2020 at 11:07 / Un barbat din Merenii de Jos și-a ucis, duminica dimineața, soția și fiica de numai un an și cateva luni, dupa care s-a sinucis. Tragedia ar fi avut loc, din primele cercetari,…

- Politia din orasul francez Dijon (est) a dispersat luni seara o adunare de barbati cu cagule si inarmati care spuneau ca vor sa-si apere cartierul dupa trei incursiuni punitive intreprinse de zeci membri ai comunitatii cecene la sfarsitul saptamanii trecute, relateaza marti AFP.Pentru a patra…

- Un tanar de 25 de ani, angajat al Jandarmeriei Romane, a murit, sambata, eletrocutat, in timp ce se afla in timpul liber, acasa, in comuna Barbatești, județul Gorj. Politia a inceput o ancheta,...

- CHIȘINAU, 28 mai - Sputnik. Copilul din Hancești care a fost cautat cu disperare doua zile la rand a fost gasit fara suflare. Deocamdata nu este clar unde a fost gasit acesta. Potrivit jurnalistului de la Hancești 24, Andrei Culicov, acesta ar fi cazut in toaleta din curtea casei. La fața…

- Mama a lasat copilul de un an si sase luni in carucior si s-a apucat de lucru. Dupa o vreme l-a gasit cu gatul prins intre componentele caruciorului. Medicii nu au reusit sa-l salveze pe baietel. Politia a deschis o ancheta.

- Tragedie imensa la Iași, unde zece oameni și-au gasit sfarșitul la cateva zile dupa ce au baut alcool sanitar contrafacut. Noua dintre cele zece persoane au fost gasite decedate in locuința, iar una și-a gasit sfarșitul la spital. 10 oameni au murit dupa ce au consumat spirt contrafacut. Din cate…

- Zeci de miliarde de lei vechi amenzi date de polițiștii din Teleorman in perioada starii de urgența. Cele mai multe amenzi sunt date, ca de obicei, șoferilor. Polițiștii din Teleorman nu au limita. Aceștia amendeaza pe banda rulanta. In ultima luna forțele de ordine au aplicat amenzi de zeci de miliarde…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, crede ca ministrul de Interne Marcel Vela a luat o masura populista prin a le permite romanilor sa mearga dupa Paști la Biserica, dar și sa iasa la bloc sa ia Lumina sfanta, Lumina care va fi adusa de poliție.Citește și: Italienilor li s-a URAT cu totul de…