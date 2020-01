Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE… Sfarșit tragic in noaptea de Revelion pentru o batrana din localitatea Bulboaca, comuna Deleni. Femeia a ars de vie in casa in care locuia, iar flacarile au mistuit totul in jur, inclusiv doua animale de companie, un caine și o pisica. Doar soțul femeii (77 ani) a reușit sa se autoevacueze…

- O femeie din localitatea Varfu Campului din judetul Botosani a murit, in noaptea de joi spre vineri, dupa ce locuinta acesteia a fost cuprinsa de un incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului...

- Pompierii militari suceveni intervin pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuința din comuna Pojorata. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, in interior a fost gasit trupul carbonizat al proprietarei, o batrana in varsta de 80 de ani. ”Intervin pompierii militari cu…

- Un barbat a murit carbonizat in propria casa. Locuința acestuia a luat foc, iar vecinii au observat tarziu flacarile și au sunat la 112. „In aceasta dimineața la ora 03.19 minute, in urma unui apel la 112, Garda nr. 2 de intervenție Chișineu Criș s-a deplasat pentru stingerea unui incendiu, in localitatea…

- O femeie de 87 de ani a murit, dupa ce in casa s-a a izbucnit un incendiu. Tragedia a avut loc in satul Ocnita, Camenca. Vecinii au vazut ca iese fum de sub acoperisul casei si au alertat imediat pompierii. Victima a murit din cauza intoxicațiilor cu monoxid de carbon.

- Sfarsit tragic pentru un adolescent de 16 ani din comuna Bacesti. Tanarul a murit vineri seara, dupa ce caruta in care se afla a fost lovita puternic de un microbuz. Alte doua persoane au fost ranite in urma impactului.

- Sfarsit tragic pentru un batran din Vaslui. In varsta de 90 de ani, s-a stins din viata in drum spre spital, pe scaunul unui microbuz. Abia cand au ajuns la destinatie, soferul vehiculului si-a dat seama de cele intamplate.

- Un apel la 112 a anunțat marți in jurul orei 15 ca pe un teren de la marginea localitații Samboieni, in comuna Sanmartin, a fost gasita o femeie arsa. La locul indicat au intervenit echipaje medicale, de pompieri și poliția. Din primele constatari, este vorba despre o femeie in varsta de aproximativ…