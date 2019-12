Ambarcatiunea s-a rasturnat joi, catre ora locala 3.00 (2.00, ora Romaniei), in apropiere de malul lacului, a precizat intr-un comunicat biroul guvernatorului provinciei Bitlis.



Lacul se afla in apropierea frontierei cu Iranul si constituie un punct de trecere a migrantilor care incearca sa ajunga in Europa de Vest.



Cinci cadavre au fost gasite in zona naufragiului, iar alte doua persoane au murit la spital.