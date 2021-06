Stiri pe aceeasi tema

- Fostul campion national de off-road Adrian Cernea a decedat, sambata, in timpul unei etape a Campionatului National, desfasurata la Slanic Moldova, potrivit paginii de Facebook a Federatiei Romane de Automobilism Sportiv, potrivit agerpres.ro. ''Echipajul format din Adrian Cernea si copilotul…

- Sunt din nou probleme la Lopatari, din cauza precipitațiilor abundente care au umflat apele raului Slanic. Anunțul a fost facut pe Facebook de primarul din Lopatari, Claudiu Constantin. Ploile care nu mai contenesc au umflat apele raurilor din bazinul hidrografic al Buzaului. Slanicul și-a adunat și…

- Senatoarea Cristian Breahna Pravaț atrage atenția, intr-o declarație politica, asupra problemelor cu care se confrunta sportul romanesc: Sportul romanesc intre subfinanțare și finanțare haotica Viziteu vorbește (pentru cine mai face prostia sa il... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Momente groaznice au avut loc in Israel chiar in Vinerea Mare, dupa ce 44 de persoane au murit vineri, 30 aprilie, in timpul unui pelerinaj evreiesc ortodox la Muntele Meron din nordul Israelului. Circumstanțele exacte care au condus la evenimentul tragic nu sunt inca foarte clare, dar presa locala…

- Legendarul pilot Marin Dumitrescu, multiplu campion national, in anii 60-70, al Romaniei la automobilism, s-a stins din viața, la venerabila varsta de 102 ani. „Intreaga sa viața a fost dedicata motorsportului, pasiune pe care au preluat-o și urmașii sai. Ramas bun, nea Marin!”, au transmis reprezentantii…

- Un baiat de numai 10 ani a murit, sambata, dupa ce o bucata de beton din gardul care imprejmuiește un stadion din Galați s-a prabușit peste el. Baiatul participa la o competiție sportiva. Martorii incidentului au sunat la 112 și au povestiti ca un copil a fost accidentat grav dupa ce a cazut peste el…

- Tenisul din Romania trece din nou printr-un moment delicat dupa cel din ianuarie 2021. Sportul alb este pus iar la grea incercare de catre destin. Unul dintre cei mai reputați din istoria acestei ramuri sportive s-a stins din viața. Cumplita veste a decesului tehnicianului, cu multiple performațe și…

- Ca reacție a publicarii unor informații neadevarate ce afecteaza grav imaginea handbalului romanesc și a capitanului echipei naționale, comunicam urmatoarele: Cristina Neagu, capitanul echipei naționale: „Sportul se joaca pe teren. Terenul este locul unde victoriile și infrangerile se succed și doar…