- Natura s-a dezlanțuit, iar imaginile surprinse in Dubai, dar și in Qatar arata urmarile furtunii și inundațiilor. De marți, premierul Ciolacu se afla intr-o vizita de lucru de doua zile in Qatar. In Dubai, a plouat in 12 ore cat intr-un an. Pista aeroportului s-a transformat intr-un lac. In Oman, 18…

- Scene apocaliptice in EAU in urma ploilor torențiale care au devastat regiunea chiar inaintea vizitei premierului Marcel Ciolacu. Aeroportul din Dubai a fost inchis, regiunile urbane au fost devastate de torenți iar ploile continua.

- Angajatorii se pregatesc pentru sezonul cald și pentru perioada sarbatorilor pascale, demarand recrutarile inca de acum. Conform unui comunicat emis de platforma eJobs, in ultimele 30 de zile s-au postat 25.000 de locuri de munca. Dintre acestea, peste 3.500 sunt in domeniul turismului și al HoReCa,…

- Consiliul de administratie al Colegiului National „Alexandru Papiu Ilarian” din Targu Mures a decis exmatricularea elevului care si-a lovit diriginta la inceputul saptamanii trecute, in timpul orelor de curs. Hotararea de exmatriculare a elevului agresor a fost luata cu dreptul ca acesta sa se reinscrie…

- Guvernul revizuiește masurile pentru controlul prețurilor la energie, gaz și alimente. Anunțul premierului In urmatoarele doua saptamani se vor face eforturi pentru imbunatatirea mecanismelor care tin sub control preturile la energie, gaze si alimentele de baza. Anunțul a fost facut joi de catre premierul…

- Mai multe explozii s-au inregistrat miercuri la mai putin de 200 de metri de convoiul oficial in care se aflau presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul grec Kyriakos Mitsotakis, inainte de intrevederea lor in orasul ucrainean Odesa, transmite EFE.

- „Continuam sa venim cu solutii pentru a reduce deficitul de personal medical din spitalele din subordinea autoritatilor locale. In urma discutiilor cu sindicatele si Ministerul Sanatatii, am decis sa deblocam peste 2.000 de posturi in domeniul sanitar si asistenta sociala. Astfel, dupa decizia pe care…