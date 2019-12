Stiri pe aceeasi tema

- Melanie Panayiotou, una dintre cele doua surori ale cantaretului George Michael, a murit miercuri la Londra la varsta de 55 de ani, la exact trei ani dupa decesul celebrului artist britanic de origine greaca, decedat in ziua de Craciun din 2016 la varsta de 53 de ani, informeaza AFP. "Putem sa va confirmam…

- Moarte cumplita pentru un ieșean. Chiar in noaptea de Craciun a fost spulberat de un autoturism BMW. Șoferul bolidului nu l-a putut evita, iar dupa impact a ajuns pe camp. Din cate se pare, victima s-ar fi angajat in traversarea strazii neregulamentar cand a fost acroșata de autoturism Tragedie in noaptea…

- Tragedie in Neamț, inainte de Craciun! Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, dupa ce un microbuz plin de pasageri care venea din Londra și se indrepta spre Vaslui s-a izbit puterni de mai mulți copaci. In urma impactului, doua persoane și-au pierdut viața și alte șapte au fost ranite.

- Accidentul s-a petrecut in nord-vestul statului Ecuador, in provincia Esmeraldas. Accidentul a fost deosebit de violent, dupa cum se poate vedea din imaginile de mai jos, surprinse la putin timp dupa tragedie. Edison Realpe era nascut pe 13 aprilie 1996, in Esmeraldas, unde se afla si acum,…

- Un barbat de 73 de ani din comuna Brodina, județul Suceava, a murit intoxicat cu fum dupa ce instalația de Craciun pe care o montase la fereastra a luat foc și a degajat o mare cantitate de fum, potrivit Mediafax.Potrivit ISU Suceava, pompierii militari au fost chemați, vineri, sa intervina…

- Snoop Dogg, unul dintre cei mai cunoscuți rapperi din lume, trece prin momente grele. Nepotul sau a murit la 10 zile de la naștere, informeaza CBS. Cel care a facut anunțul despre moartea bebelușului a fost tatal copilului, Corde Broaudus, fiul lui Snoop Dogg, noteaza CBS. Bebelușul, Kai, a murit la…