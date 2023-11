TRAGEDIE ÎN MARAMUREȘ – Doi oameni au murit aseară pe un drum județean. Șoferul avea 21 de ani Tragedie fara margini aseara, 16 noiembrie a.c.. Doi oameni au murit in urma unui accident rutier la care au intervenit polițiștii din Targu Lapuș. Aceștia au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca, pe D.J. 182C, la intrarea in localitatea Vad, s-a produs un eveniment rutier soldat cu vatamarea corporala a mai multor persoane. „Deplasați la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un tanar de 21 de ani din județul Neamț, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției și s-a rasturnat pe partea carosabila, ajungand in curtea unui imobil. In urma impactului a rezultat… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi cu ghinion luni, 13 noiembrie a.c., pentru un tanar de 21 de ani, pasager intr-un autoturism al carui parbriz a fost spart de o bucata de gheața desprinsa de pe un alt autoturism. La data mai sus amintita, la ora 08:20, pe D.N. 1 H, in localitatea salajeana Hereclean, un barbat de 54 de ani, din…

- Tragedie aseara in Maramureș. Un barbat din Gardani a decedat dupa ce a fost lovita chiar de mașina poliției. IPJ Maramureș precizeaza: „In seara zilei de 21 octombrie, in jurul orei 19.38, o autospeciala de poliție, condusa de un barbat, de 38 de ani, angajat al I.P.J. Maramureș, pe D.J. 108A, avand…

- Grav accident de circulație petrecut in județul Salaj ieri dupa amiaza, despre incident fiind sesizați polițiștii din Jibou. Un apel la 112 anunța faptul ca, intre localitațile salajene Jibou și Var, a avut loc un accident rutier. „Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca, un barbat de 45…

- Grav accident de circulație in aceasta dimineața la Sabișa. O femeie de 46 de ani a fost lovita mortal de o mașina condusa de un barbat din Seini. „Deplasați la fața locului, polițiștii din Seini au stabilit faptul ca in timp ce un barbat de 30 de ani din Seini, se afla la volanul unui autoturism condus…

- Noi și noi șoferi din Maramureș depistați la volan in timp ce se aflau sub influența bauturilor alcoolice. In 23 septembrie, polițiștii baimareni au identificat circuland pe bulevardul Traian un autoturism, la volan aflandu-se un barbat de 49 de ani din municipiu. Testat cu aparatul etilotest de catre…

- Aproape de o tragedie azi la Sighet. Polițiștii din Sighetu Marmației au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, despre faptul ca pe strada Piața Libertații din municipiu, s-a produs un accident de circulație soldat cu vatamarea corporala a trei persoane. „La fața locului, polițiștii au constatat faptul…

- Grav accident de circulație petrecut ieri, 6 septembrie, in zona Hideaga, pe DN1C. O coliziune intre un TIR și un autoturism, in urma accidentului rezultand 4 victime, care au ajuns la spital. Printre ele s-a aflat și un copil de doar 5 ani. A intervenit Detașamentul de Pompieri Baia Mare cu echipajul…

- La data de 1 septembrie, conform datelor primite de la Serviciul Rutier Maramureș, in județul nostru au fost inregistrate in acest an un numar de 56 de accidente rutiere grave, cu 20 mai puține decat in perioada similara a anului trecut, cand am avut 76. Și totuși, numarul persoanelor decedate in acest…