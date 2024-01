Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani si-a ucis iubita, dupa ce a injunghiat-o in repetate randuri in zona gatului, in mod sadic si brutal, intr-o sala de curs de la o Universitate din Londra. Orgia de o violenta iesita din comun sta la baza unor halucinatii pe care tanarul le-ar fi avut, invocand faptul ca […] The…

- O tanara care cantarea 158 de kilograme a ajuns ținta glumelor rautacioase ale celor din jur, insa dupa ce au vazut-o cum arata dupa ce a slabit 88 de kilograme. Acum, mulți și-ar dori s-o aiba drept iubita.

- Mai mulți barbați care au rapit un DJ cunoscut de radio și l-au torturat pana la moarte intr-un bar din Londra au fost trimiși la inchisoare, scrie Sky News. Mehmet Koray Alpergin Mehmet Koray Alpergin și iubita lui, Gozde Dalbudak, au fost rapiți in timp ce se intorceau acasa dupa ce au luat masa la…

- Vacanța care trebuie sa fie de vis era cat pe ce sa se transforme intr-o tragedie. O artista din Romania a plecat, pentru cateva zile, in Londra. Dupa ce a fost martora unei scene șocante intr-o stație de metrou, a fost la un pas sa rateze și zborul inapoi spre țara.

- Oscar Pistorius, fostul campion paralimpic sud-african incarcerat in 2014 pentru uciderea iubitei sale, Reeva Steenkamp, va fi eliberat in data de 5 ianuarie, el obtinand eliberarea conditionata, au anuntat autoritatile. Departamentul pentru servicii corectionale a confirmat ca sportivul va fi eliberat…

- Caz infiorator in Germania! Un roman este cautat de Poliție in toata țara. Barbatul este principalul suspect in cazul uciderii iubitei sale. Femeia a fost injunghiata in fața blocului, iar de atunci barbatul care forma un cuplu cu ea, a disparut.

- Un barbat de 53 de ani din județul Galați a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, dupa ce și-a amenințat fosta iubita, careia i-a omorat pisica cu o sabie și i-a ranit grav cainele. Intr-o criza de furie, barbatul a navalit, fara drept, peste fosta concubina in locuița și a fost scos de acolo…