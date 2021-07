Stiri pe aceeasi tema

- Scene infioratoare la Calarasi. Un barbat aflat sub influenta alcoolului si-a injunghiat cumnata si pe ginerele acesteia, iar femeia a murit. Suspectul a fost cel care a alertat autoritatile.

- Corpul de Control al Ministrului de Interne face verificari la Inspectoratul de Politie al Judetului Gorj, dupa ce o tanara de 19 ani din Baia de Fier a fost ucisa cu bestialitate de fostul iubit, asta deși anterior tanara a depus mai multe plangeri la poliție impotriva acestuia pentru hartuire si amenintare.…

- CHIȘINAU, 11 iul - Sputnik. De la deschiderea secțiilor de votare pana la ora 19:00, au fost sesizate 242 de cazuri de pretinse incalcari electorale. Anunțul a fost facut de șeful adjunct al Inspectoratului General de Poliție, Marin Maxian, in cadrul unui briefing de presa. © REUTERS / Gleb GaranichLIVE…

- „De 4 ani de zile am depus denunțuri pentru ca acest om a „predat” poliția județeana catre interlopi. Oamenii veneau la mine cu probleme și plangeri. Probele sunt in dosarul de la DNA. E un dosar complex, iar daca va fi lucrat bine, atunci sunt șanse sa se finalizeze bine. Sunt polițist, știu sa culeg…

- O adolescenta de 17 ani din Teleorman a fost data disparuta de familie, iar Poliția a inceput sa o caute in disperare. Tanara a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, indicand și unde se afla in timp ce cunoscuții se gandeau la ce poate fi mai rau in legatura cu lipsa ei.

- Din nefericire, in ciuda manevrelor de reuscitare, barbatul a fost declarat mort. „Din primele informații, in jurul orei 13.45, poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112 cu privire la o persoana cazuta de la etajul unui imobil din cartierul Manaștur.…

- „Din primele informații, in jurul orei 13:45, poliția municipiului Cluj-Napoca – Secția 4 Poliție a fost sesizata prin apelul unic de urgența 112 cu privire la o persoana cazuta de la etajul unui imobil din cartierul Manaștur. In urma verificarilor preliminare, s-a stabilit identitatea persoanei, respectiv…

- Scene desprinse din filme pe DN1. Poliția a urmarit zeci de kilometri un șofer ce refuzase sa opreasca la semnalul agenților. Polițiștii din Prahova l-au reținut și au constatat ca barbatul nu are permis de conducere. Conform Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii din cadrul Servicului…