Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont Busteni a precizat ca victima este un barbat de 44 de ani din Bucuresti.”Si-a pierdut viata dupa ce a cazut mai bine de 100 de metri din Creasta Bucsoiului. Acesta se afla cu prietena lui cand s-a intamplat accidentul”, au precizat salvamontistii.Acestia au anuntat ca trupul neinsufletit…

- Incident grav in aceasta dupa amiaza in Munții Bucegi! Un barbat in varsta de 44 de ani, din Bucuresti, a murit dupa ce a cazut mai bine de 100 de metri in gol. Ce au transmis reprezentanții Salvamont.

- Salvamont Prahova a intervenit, duminica, in urma sesizarii unui accident in Muntii Bucegi. Un barbat a cazut, suferind leziuni grave. Un medic si un salvator montan au fost coborati cu troliul la victima, dar nu a putut fi salvata, relateaza News.ro.Salvamont Busteni a precizat ca victima este un…

- Tragedie pentru o familie din Pucioasa. Fiul in varsta de 13 ani a murit in Austria, dupa ce a cazut de la fereastra unui hotel. Copilul se afla in excursie cu clasa pentru a vizita Targul de Craciun. Circumstanțele in care acesta și-a pierdut viața sunt, inca, neclare. A fost gasit in fața hotelului,…

- Tragedie, joi seara, in Capitala. Un barbat și-a pierdut viața, in urma caderii de la o inalțime considerabila. In ciuda eforturilor echipajelor medicale, care au incercat resuscitarea sa, tanarul a fost declarat decedat. Mai multe echipaje ale salvatorilor – ambulanțe SMURD și pompieri au intervenit,…

- O femeie de aproximativ 70 de ani a decedat, miercuri, dupa ce a cazut intr-o fantana din localitatea Botiz, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes" Satu Mare. La fața locului a ajuns un echipaj de Terapie Intensiva Mobila, insa femeia era deja fara viața.

- Sambata, 7 octombrie, in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus au fost sesizați prin apel 112, despre faptul ca, o persoana ar fi cazut de pe remorca unui tractor. In urma deplasarii la fața locului și din primele verificari efectuate, s-a stabilit faptul ca, un barbat de 55 de ani a decedat,…

- In noaptea de 17 septembrie 2023, in jurul orei 03.00, polițiștii din Blaj au fost sesizați, cu privire la faptul ca, pe DJ 107 V, pe raza localitații Șona, a avut loc un eveniment rutier, soldat cu victime omenești. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul ca, un barbat de 52 de ani,…