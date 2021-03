Stiri pe aceeasi tema

- Un scurtcircuit electric provocat de un cablu defect, neizolat corespunzator a aprins o locuinta din Amara. Un barbat in varsta de 47 de ani, din Amara, nu s-a mai putut salva din calea flacarilor, el fiind ars de viu.

- Un barbat in varsta de 61 de ani a fost gasit strangulat in propria locuința. Cazul a avut loc astazi, aproximativ la ora 10:40 in orașul Ocnița, iar cadavrul a fost depistat de catre vecina victimei.Informația a fost confirmata de catre ofițera de presa, Svetlana Talpa.

- Polițiștii din Zlatna l-au reținut pe un barbat din județul Hunedoara care este cercetat pentru furt. Acesta ar fi sustras bani si bunuri de la o persoana care l-a gazduit pentru ca nu avea unde sa locuiasca. Potrivit IPJ Alba, la data de 02 martie 2021, polițiștii din Zlatna l-au reținut, pentru 24…

- Trupul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 31 de ani a fost gasit strangulat cu o franghie intr-o bucatarie de vara. Descoperirea a avut loc astazi, in jurul orei 11:05, in localitatea Aluniș, din raionul Rișcani. Informația a fost confirmata de Eugenia Molceanov, ofițera de presa al IP Rișcani.

- TRAGEDIE intr-un oraș din Alba: Un tanar de 26 de ani a fost gasit spanzurat in locuința sa Un tanar din Ocna Mureș a fost gasit spanzurat, in dimineața zilei de 8 februarie, intr-una din camerele casei in care locuia. Potrivit IPJ Alba, barbatul de doar 26 de ani a fost gasit de catre un membru al…

- Un incendiu a cuprins, luni dupa-amiaza, o casa din comuna Slatina, distrugand interiorul unei camere și holul locuinței. In incercarea de a mai salva cate ceva din lucrurile personale, proprietarul a suferit arsuri și a fost transportat la spital pentru investigații și tratament.Alarma a fost data…

- Ieri, 20 ianuarie 2021, in jurul orei 15,40, un barbat de 48 de ani, din județul Iași, in timp ce conducea un autoturism pe banda I de circulație a strazii Calea Moților, din Alba Iulia, a intrat in coliziune cu un autoturism condus, in aceeași direcție, pe banda a II-a, de un barbat de 45 de ani, din…

- Tragedie in Capitala. Un batran de 93 de ani a ars de viu in propria locuinta.Cazul dat a avut loc in data de 2 ianuarie, intr-o casa situata pe strada Sfanta Vineri. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat in jurul orei 10:15.