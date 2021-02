Sute de trupe, paramilitari și elicoptere militare, sunt in zona afectata și ajuta la acțiunile de salvare, potrivit BBC. Luni dimineața, bucata de ghețar din Himalaya s-a rupt și a cazut peste un baraj, declanșand o inundație uriașa in statul Uttarakhand din nordul Indiei. Valul a masurat zeci de metri inalțime și a spulberat tot […] The post Tragedie de proporții in India. 14 morți și 150 disparuți dupa ruperea unui ghețar din Himalaya appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .