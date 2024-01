Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii Statiei Agnita intervin de urgenta la iesirea din localitatea Apos la o casa parasita, unde s a prabusit acoperisul. La fata locului au fost mobilizate doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic, doua autospeciale de stingere cu modul de descarcerare si una de prima interventie. Trei persoane…

- Tragedie in Sibiu! In timp ce conducea un autoturism pe strada Nicolae Teclu, strada cu sens unic, in apropierea intersecției cu strada Sapunarilor, un barbat a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat in coliziune cu un stalp.In urma impactului, a rezultat vatamarea corporala a conducatorului…

- O noua tragedie a avut loc, de aceasta data intr-o gara din Arad, in urma unei altercații. Un tanar de 27 de ani a fost injunghiat de un barbat de 56 de ani, din Bacau. Incidentul s-a petrecut chiar in fata garii CFR Arad.

- Tragedie in comuna Candești Vale, de pe Valea Damboviței, sambata dupa-amiaza! Un barbat și-a pierdut viața dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe un drum din localitate. Acesta a fost prins sub utilajul agricol, lucru care i-a fost fatal. Echipajele de intervenție au acționat pentru extragerea persoanei.…

- Un tanar șofer și o femeie s-au aflat la un pas de moarte sambata de dimineața! Ambele persoane ranite au fost implicate intr-un accident rutier, produs pe DN 72, pe raza localitații Picior de Munte. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar de 21 de ani, din Șuța Seaca, in…

- O masina s-a rasturnat, sambata, pe DN 1, la Azuga, iar o femeie de 36 de ani a murit. Doi adulti si un copil de un an au fost raniti.”Din primele date de la fata locului a reiesit faptul ca, o femeie de 49 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN1, ar fi pierdut controlul asupra directiei…

- Parintele Constantin Necula, unul dintre preotii crestin ortodocsi care au mers de multe ori in Israel, crede ca vor mai putea fi posibile calatoriile in Tara Sfanta in cinci ani de zile, "poate chiar mai devreme", din cauza razboiului de acolo.Un tanar l-a intrebat, marti seara, pe preotul Necula…