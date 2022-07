Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu pentru La Stampa, o mama al carei fiu este acuzat ca a ucis un barbat pentru un pachet de țigari, nu-și mai poate ascunde frustarea și furia. Simona spune cu hotarare ca nu-și va ierta copilul pentru ceea ce a facut și nici nu-l va vizita in inchisoare.

- Un fost soț in celula și un fiu ucigaș, multe lacrimi si o durere pe care o va purta toata viata. Aceasta este viața Simonei Buonanoce, o italianca curajoasa, cu o viața nefericita. Fiul sau a ucis un barbat din cauza unui pachet de tigari.Simona Buonanoce, o femeie trecuta prin viata, este nevoita…

- Orasele Verona si Pisa vor restrictiona consumul de apa curenta din cauza celei mai grave secete inregistrate in ultimele decenii in Italia, o decizie anuntata cu putin timp inaintea unui set de masuri federale ce ar putea fi adoptate incepand de luni, informeaza DPA.In Verona, un oras din nordul Italiei,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, si-a reiterat apelul pentru adoptarea de noi sanctiuni ale Uniunii Europene (UE) impotriva Rusiei, indemnand Bruxellesul sa adopte un al saptelea pachet de sanctiuni cat mai curand posibil.

- Un individ din județul Iași a fost condamnat definitiv la 5 ani de pușcarie, dupa ce a fost acuzat ca și-a taiat mama cu drujba. Decizia a fost luata recent de Curtea de Apel Iași. Oamenii legii spun ca Ion Sarluceanu și-ar fi taiat mama cu drujba din cauza consumului de alcool și al unui […] Articolul…

- Tragedia de la Saga Festival, unde un tanar a decedat și alții au ajuns la spital dupa ce au consumat substanțe ilegale, redeschide o problema ingrijoratoare in Romania: varsta frageda la care incepe consumul de droguri. Necropsia lui Bogdan, tanarul care a murit in brațele medicilor dupa ce a consumat…

- In județul Neamț, furtuna a generat o mulțime de probleme, in special pe șosele, unde vantul puternic a doborat copacii de pe marginea unui drum național.Și la Iași s-au produs pagube din cauza furtunii. Mașinile au circulat cu dificultate din cauza copacilor cazuți pe drum. Mai multe zone din oraș…

- Un barbat din Razboieni Cetate a fost condamnat de Judecatoria Aiud la pedeapsa de 1 an si 6 luni inchisoare, cu suspendare, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Tragedia s-a produs in 17 august 2018. In jurul orei 15:27, in localitatea Unirea, inculpatul, in timp ce conducea autoturismul…