Tragedia secolului în India! Date noi Crește numarul victimelor din India, dupa ce mai multe trenuri s-au ciocnit vineri seara. 288 de oameni au murit și 900 a fost raniți in accidentul catalogat ca dezastrul secolului in India. Sambata a fost declarata zi de doliu. Impactul violent a avut loc in jurul orei locale 19:00, cand Expresul Howrah Superfast, care circula de la Bangalore la Howrah a deraiat și a fost lovit de Expresul Coromandel, care circula de la Kolkata la Chennai, au declarat oficialii feroviari. Se pare ca unul dintre trenuri a deraiat dupa impactul cu un marfar și a ajuns pe linia opusa, unde a fost lovit in plin de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

