- Apar noi informații despre tragedia din Mamaia, in care trei oameni au murit inecați, incercand sa salveze o fata de 16 ani care a fost luata de curenți. Adolescenta, care acum este internata in spital, este fiica unuia dintre barbații care au decedat.

