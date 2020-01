Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul privat, cu care Kobe Bryant se deplasa frecvent, s-a prabușit și a izbucnit un incendiu puternic, fapt care a facut inutila intervenția de urgența a salvatorilor - imaginile video sunt elocvente.

- Poliția din Los Angeles apreciaza ca accidentul aviatic in care a fost implicat Kobe Bryant a fost influențat de condițiile meteo, noteaza presa din SUA. Pilotul nu s-a mai putut orienta și a prabușit aeronava, scrie Mediafax.Pe parcursul calatoriei era ceața, iar pilotul știa ca in aceste…

- Autoritațile din California sunt in alerta, dupa tragicul accident de elicopter petrecut duminica, in care și-a pierdut viața Kobe Bryan și alte opt persoane, printre care și Gianna, fiica de 13 ani a legendarului baschetbalist.Conform Administrației Federale de Aviație, elicopterul, un Sikorsky- S-76B,…

- Kobe Bryant, unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie, a murit, la 41 de ani, impreuna cu fetița lui de 13 ani și alte 3 persoane, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. La cateva ore dupa accidentul tragic de elicopter in urma caruia Kobe Bryant și-a pierdut…

- Mai multe persoane au fost arestate in Iran, dupa tragedia aviatica din Ucraina, in urma careia au murit 176 de oameni nevinovați. Procurorii din Iran sunt hotarați sa faca dreptate in cazul incidentului șocant petrecut in urma cu o saptamana.