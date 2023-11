Traficul prin Vama Giurgiu a fost suspendat din cauza vremii nefavorabile

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dar și a situației complicate a drumurilor in condiții de iarna din țara vecina, Bulgaria, traficul pentru camioane, pe sensul de ieșire din Romania, este suspendat temporar prin Punctul de Trecere al Frontierei Giurgiu.

- Autoritatile din Bulgaria au decis suspendarea intrarii camioanelor pe teritoriul tarii prin punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu-Ruse. In acest context, PolitiaRomana de Frontiera le recomanda soferilor autovehiculelor de mate tonaj sa se indrepte catre alte puncte de trecere a frontierei,…

- "Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu a fost informat de catre Centrul Comun de Contact Giurgiu, Ruse, Bulgaria cu privire la faptul ca in perioada 20-23 noiembrie 2023, circulatia pe Podul dintre Ruse si Giurgiu va fi reorganizata temporar cu ocazia efectuarii unor actiuni de reparatie…

- Camioanele care ies din Romania prin PTF Giurgiu au de asteptat cinci ore la granita, din cauza unui protest al societatii civile bulgare care are loc la intrarea in Bulgaria, in zona sensului giratoriu din imediata apropiere a punctului de frontiera Ruse - Giurgiu, potrivit Agerpres.''Inspectoratul…

- Traficul prin punctul de frontiera de la Giurgiu ar putea fi perturbat de un protest al societații civile bulgare in zona sensului giratoriu de langa Ruse-Giurgiu. Acesta se va desfașura sambata și duminica, anunța Poliția de Frontiera.Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu anunța…

- Traficul pe podurile peste Dunare intre Romania și Bulgaria de la Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin este restricționat luni dimineața din cauza protestelor pe care le desfașoara producatorii de cereale din Bulgaria, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera Giurgiu.

- Traficul pe podurile peste Dunare intre Romania și Bulgaria de la Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin este blocat luni dimineața din cauza protestelor pe care le desfașoara producatorii de cereale din Bulgaria, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera Giurgiu.

- Producatorii de cereale din Bulgaria vor protesta astazi, 18 septembrie, și maine, pe intreaga suprafața a frontierei bulgaro-romane. Se preconizeaza ingreunari ale traficului. „Autoritațile bulgare au informat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontiera Giurgiu, prin Centrul Comun de Contact…