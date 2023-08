Stiri pe aceeasi tema

- O "problema tehnica" a afectat sistemele de control al traficului aerian din Marea Britanie, iar companiile aeriene avertizeaza in privinta unor intarzieri ale zborurilor, relateaza BBC.Serviciile Nationale de Trafic Aerian din Marea Britanie au declarat ca se confrunta cu "probleme tehnice" si ca…

- Mii de pasageri sunt blocați pe aeroporturile din Marea Britanie din cauza unor probleme la sistemele de control a traficului aerian. Zboruri cu plecari și sosiri pe Aeroportul Cluj au fost afectate.

- Serviciile Nationale de Trafic Aerian din Marea Britanie au declarat ca se confrunta cu “probleme tehnice” si ca au “aplicat restrictii pe fluxul de trafic pentru a mentine siguranta”. “Inginerii lucreaza pentru a gasi si a remedia defectiunea. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient pe care acest…

- Mai multe deranjamente la infrastructura feroviara au condus la intreruperea temporara a circulatiei pe o serie de tronsoane feroviare, fiind inregistrate intarzieri in circulatia trenurilor, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile din noaptea de 13 spre 14 iulie. Potrivit CFR Calatori, perturbarile…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a spus ca țara sa va considera eventualele livrari de F-16 in Ucraina drept o „amenințare a Occidentului in sfera nucleara”, potrivit Ansa.it. „Am informat puterile nucleare – SUA, Marea Britanie și Franța – ca Rusia nu poate ignora capacitatea acestor avioane…

- CFR Calatori a anuntat, luni, ca trenurile internationale IR 473 Budapesta – Arad – Sibiu – Bucuresti Nord si IR 347 Viena – Budapesta – Sighisoara – Bucuresti Nord au fost anulate pe distanta Arad – Bucuresti Nord, din cauza deraierii unui tren de marfa pe calea ferata din Ungaria. Astfel, calatorii…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cea de a patra editie a raportului anual privind statul de drept, in care analizeaza situatia din fiecare stat membru, inclusiv din Romania. In cazul Romaniei, raportul conține critici pe toata linia și constata ca inca mai exista unele probleme in sistemul judiciar,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5% si aproape toate sectoarele au fost in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au condus pierderile, cu o scadere de1,6%, pe fondul preocuparilor continue cu privire la cresterea globala; in timp ce actiunile miniere au coborat cu 1,5%. Titlurile…