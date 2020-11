Traficul aerian în Europa va reveni la nivelul din 2019 abia peste 4 ani Traficul aerian in Europa ar putea reveni la nivelul dinaintea declansarii pandemiei pana in 2024, in cel mai optimist scenariu al Eurocontrol - agentia care supervizeaza spatiul aerian european, anunța AGERPRES. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES, Eurocontrol a publicat miercuri noile sale estimari privind traficul aerian in Europa in perioada 2020 - 2024. In cel mai optimist scenariu, calatoriile aeriene vor reveni la nivelul din 2019 pana in anul 2024 doar daca un vaccin anti-Covid ar fi disponibil - ori s-ar incheia pandemia - pana in vara lui 2021. Citește și: Ieșire de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

