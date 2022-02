Traficantele de droguri cu mentă şi măghiran din Copou, condamnate să muncească pentru asistaţii social Seful lor, un recidivist, va trebui insa sa stea in inchisoare aproape trei ani Dosarele privind traficul de droguri au inceput sa fie inlocuite pe masa judecatorilor de cele referitoare la combaterea produselor etnobotanice. Procurarea lor de catre comercianti este mult mai usoara, pot fi vandute la preturi mai mici, deci sunt mult mai accesibile, iar pedepsele sunt mult mai usoare. Daca pedeapsa pentru traficul de droguri poate ajunge pana la 25 de ani de inchisoare, comercializarea altor tipuri de substante cu efecte psihoactive se pedepseste cu pana la 3 ani de inchisoare, sau chiar cu o simpla… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sot necredincios si-a batut sotia atunci cand aceasta l-a prins cu ocaua mica. Femeia s-a adresat politiei, iar cazul a ajuns in cele din urma in fata instantei. Ca in multe alte cazuri de violenta domestica, sentinta stabilita de judecatori a fost blanda. Incidentul a avut loc in dupa-amiaza zilei…

- Operațiune in forța a polițiștilor de la ”Crima Organizata” Timișoara și a trupelor speciale ale Jandarmeriei, in aceasta dimineața, pentru capturarea membrilor unei grupari specializate in vanzarea de amfetamine, scrie pressalert.ro. Anchetatorii au descins in 20 de locații din Timișoara…

- Un fost diplomat american a fost arestat in Rusia pentru contrabanda cu droguri, au anuntat joi autoritatile ruse, in conditiile in care intre Moscova si Washington exista dispute de lunga durata privind legitimitatea incarcerarii unor cetateni rusi si americani, relateaza AFP, citat de Agerpres.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus achitarea unei functionare din cadrul SPCRPCIV Olt la data faptelor. Anchetatorii au sustinut ca femeia a primit mita de la doua persoane pentru inmatricularea autoturismelor fara a respecta programarea pe baza bonurilor de ordine. Initial, la Tribunalul…

- Politistii si procurorii DIICOT au descins, miercuri dimineata, la cativa kilometri de Lugoj. Mascatii au ridicat de la Balint doua persoane suspectate ca in ultimele luni vindeau cannabis la Lugoj si Timisoara. Localnicii au declarat pentru Lugoj Info.ro ca cei doi suspecti au fost luati de politisti…

- Sotia traficantului de droguri Joaquin 'El Chapo' Guzman, Emma Coronel Aispuro, a fost condamnata marti de un judecator federal american la trei ani de inchisoare dupa ce a recunoscut ca a fost implicata in traficul de droguri al puternicului cartel Sinaloa, relateaza AFP. Procurorii au cerut o pedeapsa…

- Un tanar din Alba Iulia dependent de jocuri de noroc și consumator de droguri are interdicție in orice cazino din țara. Motivul Un tanar de doar 24 de ani din Alba Iulia a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, dar s-a ales și cu o intredicție de a mai intra in cazinouri, sau orice…

- Din cercetari a reieșit ca doua persoane din Ocna Mureș ar fi procurat droguri de risc și mare risc, de la persoane din județul Cluj, pe care le-ar fi transportat și comercializat. In urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate 3 kilograme de cannabis, plicuri cu substanța pulverulenta, cantare…