Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au prins un traficant de droguri chiar in timp ce acesta iși comercializa „marfa”. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub…

- Procurorii DIICOT au destructurat o retea de traficanti de droguri, care folosea doi adolescenti de 14 si 15 ani pentru vanzarea unui drog sintetic cu efect psihoactiv catre consumatori din mai multe judete din Oltenia.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea a 3 inculpati, cercetati sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse…

- Cinci persoane din județele Mureș și Cluj au fost plasate in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile, in urma unei operațiuni de prindere in flagrant și a 15 percheziții domiciliare, conform unui comunicat de presa transmis luni de catre Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate…

- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița-Nasaud au dispus reținerea unui inculpat, cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de efectuarea fara drept a oricaror operațiuni cu substanțe susceptibile a produce efecte psihoactive…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus vineri retinerea pentru 24 de ore a doi inculpati, unul pentru trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc pentru consum propriu, iar cel de-al doilea pentru…

- La data de 28.09.2023, Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea unei femei, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Aceasta a fost prinsa la un control in trafic cu nu mai puțin…

- La data de 24.09.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a unui inculpat, cercetat sub aspectul comiterii infractiunilor de trafic de droguri de risc si dare de mita.Potrivit…