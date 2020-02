Traficant de heroină condamnat cu executare de magistraţii ieşeni Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Individul este acuzat ca s-ar fi ocupat cu vanzarea de heroina, el fiind prins dupa ce a comercializat inclusiv unor investigatori sub acoperire. „Pe parcursul lunii aprilie 2018, investigatorul sub acoperire, cu ajutorul colaboratorului sub acoperire, a cumparat heroina de la inculpat. Mai exact, cu suma de 100 de lei, colaboratorul a achizitionat o busta (heroina se vinde in bile - n.r.)", au precizat procurorii (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

