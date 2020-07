Stiri pe aceeasi tema

- Aglomeratie pe Autostrada Soarelui si pe Valea Prahovei Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in urma celor doua evenimente rutiere produse in aceasta dimineata pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, traficul rutier este intens pe sensul catre litoral, formandu…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia este restrictionata pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta, la kilometrul 99, in zona localitatii Dragos Voda, dupa ce a avut loc o coliziune intre un autoturism si o motocicleta.

- Ciocnirea dintre masina si motocicleta a avut loc la kilometrul 99 de pe Autostrada Soarelui, in zona localitatii Dragos Voda, judetul Calarasi. Femeia aflata pe motocicleta a fost proiectata pe asfalt, fiind gasita inconstienta de medicii trimisi de urgenta la fata locului. De asemenea, motociclistului…

- E alerta, in aceasta dimineața. Trei autoturisme s-au ciocnit in lant, in drum spre mare, pe Autostrada Soarelui. O persoana a fost ranita, conform Mediafax.Citește și: SONDAJ CURS - Viitorul Parlament va fi controlat la limita de o mare alianta de dreapta Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat ca, sambata dimineața, a avut loc un grav accident rutier, pe E60, in judetul Mures. Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs in urma unei coliziuni intre doua autotrenuri pe DN13 (E60), la kilometrul 119+450 de metri, la…

- Marea relaxare a venit la pachet cu o serie de neajunsuri. Nervii soferilor sunt pusi la grea incercare. Traficul pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Bucuresti-Constanta este aglomerat, duminica seara, iar in zona lucrarilor de la Dragos Voda, judetul Calarasi, s-au format coloane mari de masini,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca pe sensul catre București al autostrazii A2 Constanța – București se inregistreaza coloane mari de masini.Motivul este ca la kilometrul 89, Dragoș-Voda, județul Calarași, se lucreaza.IGPR recomanda soferilor care vin dinspre…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora 17:00 , pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta valorile de trafic sunt crescute iar la km 92 localitatea Dragos Voda, judet Calarasi catre Bucuresti, se circula in coloana aproximativ 1 kilometru.Tot pe…