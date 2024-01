Stiri pe aceeasi tema

- Forte si mijloace de interventie de la Detasamentul de pompieri Roman si SAJ Roman intervin in aceste momente la un accident rutier produs pe E 85 in comuna Cordun in zona depozitului Lidl .In accidentul rutier au fost implicate 2 TIR uri si doua autoturisme. In autoturisme se aflau cate doua persoane…

- Cinci persoane au primit ingrijiri medicale, vineri seara, dupa un accident in care au fost implicate trei masini si care s-a produs in judetul Cluj. Unul dintre autoturisme a luat foc, dar ocupantii au reusit sa iasa. Dupa evaluarea de la fata locului, trei barbati si o femeie au fost transportati…

- Pompierii militari au intervenit, miercuri, 27 decembrie, la un accident produs pe DN 2, in localitatea Danila, județul Suceava, in care au fost implicate trei mașini, informeaza Suceava News.„Datorita numarul mare de persoane implicate, 10, pentru gestionarea eficienta a intervenției, la nivelul județului…

- Un alt accident rutier a avut loc in aceasta seara in județul Cluj. In urma accidentului, o tanara de 20 de ani a fost consultata de SMURD. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Gherla au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe strada Clujului din municipiul Gherla. La fața locului…

- Mai multe perchezitii au fost avut loc, luni, la persoane care au primit bani sa cumpere masini din strainatate, iar apoi nu le-au mai livrat clientilor. O persoana fara adapost a fost folosita in acest caz, fiind trecuta administrator la una dintre firmele implicate. Reprezentantii Inspectoratului…

- Un eveniment rutier soldat, din fericire, doar cu pagube materiale s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe bulevardul Unirii din Buzau, in zona intersecției de la McDonald’s. Conform datelor de la fața locului, doua autoturisme s-ar fi ciocnit chiar in zona benzilor de circulație de pe mijloc, destinate…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeazaca pe DN 1H, in zona localitatii Simleu Silvaniei, judetul Salaj, s a produs unaccident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme.La fata locului sunt in evaluare medicala 5 persoane, urmand a se stabili cate dintre acestea…

- Un acident rutier a avut loc pe varianta Ovidiu, aproape de intersectia cu Poiana, potrivit pompierilor de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU , Constanta Un apel la 112 a sesizat pompierii de la ISU Constanta pentru producerea unui accident rutier. Incidentul a avut loc pe varianta Ovidiu,…