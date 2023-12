Trafic feroviar întrerupt în Vaslui, după ce o locomotivă a lovit o mașină Circulația feroviara este intrerupta, miercuri seara, in Vaslui, dupa ce un tren care se deplasa pe ruta Iași - Marașești a lovit o mașina in care se aflau doua persoane. Potrivit ISU Vaslui, accidentul feroviar a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata a DC 109 (segmentul de drum Ștefan cel Mare - Brahașoaia), potrivit mediafax. In accident au fost implicate un autoturism și trenul IR Express (IR nr. 11064), care se deplasa pe ruta Iași - Marașești. In mașina se aflau doi barbați cu varste de 23 și 21 ani, iar in tren 15 persoane. Persoanele implicate in accident au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

