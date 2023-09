Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial numit de Rusia a recunoscut ca forțele Moscovei au abandonat satul ucrainean Robotine, la mai mult de o saptamana dupa ce Kievul a anunțat recucerirea acestuia, informeaza Reuters și Hotnews. Evgheni Balitski, oficialul instalat de Moscova in regiunea Zaporojie, a declarat intr-un interviu…

- Cuba a descoperit o retea de trafic de persoane care forta cetateni cubanezi sa lupte pentru Rusia in razboiul impotriva Ucrainei, a anuntat Ministerul de Externe de la Havana, care a adaugat ca autoritatile cubaneze fac eforturi pentru a ''neutraliza si dezmembra'' reteaua

- Guvernul cubanez a anuntat luni destructurarea unei retele de trafic de persoane cu baza in Rusia care recruta cubanezi - atat pe insula, cat si in aceasta tara eurasiatica - pentru a lupta ca mercenari in razboiul din Ucraina, transmite EFE.Un comunicat al Ministerului de Externe al insulei informeaza…

- Rusia nu mai are niciun motiv pentru a prelungi acordul care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale prin porturile sale maritime, dupa ce forțele ruse au impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul declanșat in februarie 2022. Ministerul rus de Externe a transmis marți ca navele ucrainene…

- China a anulat, din motive neprecizate, o vizita a sefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, programata pentru saptamana viitoare la Beijing, a declarat marti un purtator de cuvant al UE, citat de Reuters . ”Din pacate, am fost informati de omologii chinezi ca datele preconizate pentru…

- Ambasadorul Ucrainei in Israel, Evghen Korniiciuk, a fost convocat la ministerul israelian de Externe pentru a clarifica acuzele aduse guvernului condus de Benjamin Netanyahu, potrivit carora Israel favorizeaza Rusia in contextul razboiului din Ucraina, transmite AFP, citat de News.ro.

- Beijingul si-a exprimat "sustinerea" fata de eforturile presedintelui Vladimir Putin de a "stabiliza situatia" naționala din Rusia, dupa rebeliunea abandonata a gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica, 25 iunie, Ministerul rus de Externe, potrivit agențiilor de presa Reuters și AFP, preluate…

- Moscova este in continuare nemulțumita de modul in care este implementat acordul de la Marea Neagra privind cerealele, a declarat sambata, 10 iunie, ministrul adjunct de externe Serghei Verșinin, dupa ce s-a intalnit cu o zi inainte cu inalți oficiali comerciali ai ONU, relateaza agenția oficiala de…