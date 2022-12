Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc, vineri, in Pasajul Unirii din Capitala, in care a fost implicat un autocar care transporta cetateni greci. In urma accidentului, o persoana a decedat, iar 22 de victime au ajuns la 4 spitale din Capitala. Astazi, in jurul orei 13.30, la intrarea in Pasajul Unirii din Capitala,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov ndash; Predeal, loc. Darste, a avut loc coliziune intre 9 autoturisme, fara victime.Traficul se desfasoara prin dirijare, pe un fir, alternativ in ambele sensuri. Se estimeaza ca in aproximativ 45 60 de minute…

- Traficul a ramas de coșmar și astazi pe drumul din București catre Valea Prahovei și Brașov. La fel și in punctele de trecere a frontierei, unde s-au format cozi de kilometri de tiruri care așteapta sa iasa din țara. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca se inregistreaza…

- Traficul rutier, dar și cel pietonal sunt restricționate in anumite zone din centrul Capitalei, joi, cu ocazia manifestarilor publice organizate de Ziua Naționala, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Iata care sunt restricțiile rutiere: In 1 decembrie pana la ora 17:00: inchiderea alveolei, in dreptul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe DN 1 Ploiesti ndash; Brasov, pe sensul de urcare spre statiunile montane de pe Valea Prahovei, astfel ca, pe raza localitatilor Campina si Comarnic, judetul Prahova, traficul…

- Valorile traficului rutier sunt in crestere, miercuri dimineata, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul spre munte, astfel ca la Campina si Comarnic se circula in coloana, anunta Centrul Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe…

- Mii de oamenii protesteaza, joi, in Capitala nemultumiti de preturile ridicate la energie, de neaplicarea Legii Salarizarii si blocarea negocierilor colective, anuntand ca, in cazul in care solicitarile nu vor fi rezolvate, se vor intoarce „de zece ori mai multi”, pentru a cere schimbarea Guvernului.…

- Linia de tramvai 41, cea mai utilizata și cea mai aglomerata din Capitala, va fi suspendata in perioada 30 septembrie (de la ora 21.00) – 06 octombrie (ora 04.00), pentru finalizarea lucrarilor la calea de rulare de la intersecția strazii Brașov cu Piața Drumul Taberei. Pentru preluarea calatorilor,…