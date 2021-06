Trafic blocat pe A1. O tânără a murit, după coliziunea dintre două mașini O femeie a murit intr-un grav accident rutier produs, duminica, pe A1, intre Timișoara și Arad. “In accident au fost implicate 2 autoturisme, iar din primele informații primite de la apelant, am fost anunțați ca o persoana ar fi incarcerata. La fața locului s-au deplasat de urgența mai multe din cadrul Inspectoratului de Urgența Banat […] The post Trafic blocat pe A1. O tanara a murit, dupa coliziunea dintre doua mașini appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

