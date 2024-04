Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare antrenor al Romanei avea 87 de ani și este considerat cel mai mare antrenor al Romaniei si singurul care a castigat un trofeu european cu o echipa din Romania. Acesta a castigat Cupa Campionilor in 1986 cu Steaua, dupa finala istorica de la Sevilla. Emeric Jenei s-a nascut la 22 martie 1937,…

- Peste 20 de masini parcate pe o strada din centrul orasului Arad au fost gasite de proprietari, miercuri dimineata, cu anvelopele taiate. Incidentul a avut loc pe strada Miron Costin, iar proprietarii au sesizat problemele cand au vrut sa plece la serviciu sau sa isi duca copiii la scoala. Conform Inspectoratului…

- Un barbat din Arad a fost retinut dupa ce si-ar fi violat cele trei fiice timp de 17 ani. Ororile au ieșit la iveala dupa ce fata cea mai mare, acum in varsta de 26 de ani, s-ar fi destainuit unor colegi. Barbatul de 48 de ani, care este pastor in comunitatea din care face […] The post Un pastor și-a…

- Un salvamontist aflat in timpul liber a murit, vineri, intr-o avalansa produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras. „Victima a fost adusa la Balea Cascada si urmeaza sa fie predata IML-ului. Victima era in varsta de 33 ani, angajat in SPJ Salvamont Sibiu”, a anuntat directorul Salvamont Sibiu, Dan…

- 16 liberali de la Olt s-au saturat de scandalul din partid și trec la PSD. PSD Olt anunta, joi, ca doi primari si trei viceprimari de comune, dar si 11 consilieri locali, doi dintre ei din Slatina, au parasit PNL si s-au alaturat PSD, nemultimiti de ”stilul de lucru bazat pe scandal al PNL Olt […] The…

- Moartea unei fete de 14 ani a zguduit intreaga Polonie la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut,. Natalia s-a prabusit pe zapada, chiar langa un supermarket din orasul Andrychow si nimeni nu a ajutat-o timp de cateva ore. Desi tatal ei a cerut ajutor de urgenta, poliția a intervenit cand era deja…

- Meci in memoriam, duminica, pentru handbalista Anca Gavrila, tanara care a murit arsa la Ferma Dacilor și care ar fi implinit, duminica, 21 de ani. Meciul a fost arbritrat chiar de tatal sau, arbitrul Cristian Gavrila, care a mulțumit tuturor care au fost alaturi de familie. Meciul de handbal intre…