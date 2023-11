Stiri pe aceeasi tema

- Politia de Frontiera a anuntat ca, duminica, incepand cu ora 11.25, in sensul giratoriu din proximitatea Punctului de trecere a Frontierei Ruse, se desfasoara un protest al societatii civile. Traficul este blocat pe ambele sensuri, pe teritoriul Bulgariei. Totul pornește de la un incinerator care ar…

- Inca o drona a cazut pe teritoriul Romaniei, la granița cu Ucraina, urmare a unui atac rusesc asupra infrastructurii portuare ucrainene. Poliția de Frontiera a observat, in noaptea de miercuri spre joi, un incendiu in localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea. Din fericire, resturile de drona, care…

- O nava de marfa sub pavilion Togo a explodat in apropiere de Sulina, dupa ce ar fi lovit o mina. Garda de Coasta și Poliția de Frontiera ar fi fost alertate, miercuri dimineața, ca la aproximativ 25 de mile in larg, intre Sulina și Canalul Bistroe, s-a produs o explozie la o nava de marfa […] The post…

- Traficul este restrictionat, luni, pe ambele sensuri la iesirea din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu, pe teritoriul Bulgariei, din cauza unor actiuni de protest ale producatorilor bulgari de cereale, relateaza Agerpres. ???????????????????? Bulgarian farmers are preparing mass protests…

- Un camion plin cu medicamente cu o substanța de pe lista drogurilor de risc a fost oprit in vama Bechet. Poliția de Frontiera precizeaza ca este o captura record, valoarea de piața fiind estimata la peste 3 milioane de euro. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bechet…

- Poliția de Frontiera informeaza ca la acest moment, traficul pe Podul Prietemiei din PTF Giurgiu este inca blocat pe ambele sensuri ca urmare a unui... The post Poliția de Frontiera atenționeaza: traficul de pe podul PTF Giurgiu este blocat pe ambele sensuri! appeared first on Special Arad · ultimele…

- Autoturismele așteapta miercuri dimineata cel puțin trei ore sa treaca in Bulgaria, prin Vama Giurgiu. Traficul este blocat in punctul de trecere al frontierei din cauza unui accident pe partea bulgara a frontierei. Oamenii se plang pe rețelele de socializare ca așteapta de peste 4 ore sa treaca frontiera…