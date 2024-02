Dragobetele, sarbatoarea dragostei la romaniDragobetele este una dintre cele mai vechi sarbatori ale romanilor și este celebrat anual la aceeași data – 24 februarie. Dragobetele este adesea comparat cu Valentine’s Day (Ziua Indragostiților), sarbatoare care are loc in fiecare an pe 14 februarie. Sarbatoarea romaneasca a dragostei, Dragobetele, are o istorie mai veche și se remarca prin tradiții bogate și profunde, care iși au radacinile in mitologia romaneasca. Pe 24 februarie, toți romanii celebreaza iubirea. In calendarul ortodox, data de 24 februarie este marcata cu cruce neagra. Biserica sarbatorește…