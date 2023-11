Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,4 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica miercuri, de Sfintii Mihail si Gavriil. Potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor, este vorba despre 826.317 barbati si 634.195 de femei. Cei mai multi romani poarta numele Mihai – 369.155 si Gabriel – 324.983 de persoane. La prenume…

- An de an, la data de 8 noiembrie, credincioșii ortodocși și greco-catolici din intreaga lume ii sarbatoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Cei doi sunt doua figuri angelice cu rol important in credința religioasa. Iata ce nu este bine sa faci in zi de sarbatoare cu cruce roșie!

- Una dintre cele mai importante sarbatori ale lunii noiembrie le este dedicata Sfinților Mihail și Gavriil, cei doi Arhangheli fiind sarbatoriți impreuna. Ziua de 8 noiembrie este marcata de numeroase tradiții și superstiții, iar de unele dintre acestea se ține cont cu sfințenie in popor. Fiind o sarbatoare…

- Crestinii ii sarbatoresc miercuri, 8 noiembrie, pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril, cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai. Conform traditiei, in aceasta zi se face marea pomenire a tuturor mortilor din familie, iar credinta populara spune ca de Sfintii…

- A X-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Tradiții la Romani”, cel mai important festival al culturii tradiționale, se va desfașura la Convention Center – hotel Timișoara in 1 și 2 noiembrie, de la ora 18:30. Festivalul, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, va reuni peste…

- Calendar Ortodox NOIEMBRIE 2023: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea in Biserica a Maicii Domnului și Sfantul Apostol Andrei, sarbatorite in aceasta luna. Cand incepe Postul Craciunului Calendar Ortodox NOIEMBRIE 2023: Sfinții Mihail și Gavriil, Intrarea in Biserica a Maicii Domnului și Sfantul Apostol…

- Peste 42.000 de romani isi serbeaza ziua onomastica, sambata, la praznicul Sfintei Cuvioase Parascheva, potrivit Agerpres.Potrivit Directiei Generale pentru Evidenta Populatiei, sunt 38.772 de femei care poarta numee de Parascheva sau derivate ale acesteia si 3.352 de barbati care se numesc Paraschiv…

- In perioada 1-7 septembrie se desfasoara, in Targu Lapus, Tabara Transilvania Creative Camp. Activitatea taberei a inceput cu vizita la Casa Muzeu Etnografic Rogoz, biserica de lemn Patrimoniu UNESCO Sf. Arh. „Mihail și Gavriil” și la meșterul sculptor Nicolae Șerban din Rogoz. 25 studenți romani și…