Traditii si obiceiuri pentru spor si sanatate la Nasterea Maicii Domnului!

- Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Sarbatoarea are loc la trei saptamani de la Adormirea Maicii Domnului, praznuita pe 15 august.Exista numeroase tradiții și obiceiuri care sunt respectate pe 8 septembrie. Spre exemplu, oamenii merg la…

- 8 septembrie Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului: Tradiții și obiceiuri 8 septembrie Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului: Tradiții și obiceiuri Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica este sarbatorita pe 8 septembrie și reprezinta una dintre cele patru mari sarbatori creștine…

- An de an, Sfanta Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului este sarbatorita pe 8 septembrie. Aceasta sarbatoare este trecuta cu cruce in calendarul ortodox, iar romanii respecta o serie de tradiții și obiceiuri de Sfanta Maria Mica 2023. Iata care sunt cele mai importante in randul creștinilor! Sfanta…

- Tradiții și obiceiuri de Sfanta Maria Mica. Ce e interzis sa faci pe 8 septembrie. Pe 8 septembrie, in fiecare an, este sarbatorita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Marie Mica. Sarbatoarea are loc la trei saptamani de la Adormirea Maicii Domnului, praznuita pe 15 august. Exista numeroase tradiții…

- In fiecare an, pe data de 28 august, creștinii ortodocsisarbatoresc Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare, unul dintre cele mai importante evenimente ale creștinatații. Astazi este considerata ziua care desparte lunile calduroase de cele reci. Tot astazi se incheie si postul Sfintei Marii,…

- Romania și Polonia sunt țarile europene cu cea mai mare prezența la slujbele religioase. Pe 15 august, Biserica praznuiește Adormirea Maicii Domnului și mutarea ei cu trupul la Cer. Sarbatoarea este numita in popor și Sfanta Maria Mare. Pe 8 septembrie este praznuita Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta…

- Pe data de 15 august 2023, creștinii ortodocși și catolici praznuiesc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sarbatori ale lunii august, marcata in calendarul ortodox cu cruce roșie. Aflați in randurile urmatoare cateva tradiții și obiceiuri de Sfanta Maria 2023 și ce este bine sa…

- Cu binecuvantarea lui Dumnezeu și prin parinteasca purtare de grija a Inaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Radauților, in dupa amiaza zilei de duminica, 23 iulie 2023, racla care adapostește moaștele Sfantului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava va poposi pentru cateva ore in…