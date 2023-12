Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Sfantului Nicolae se apropie cu pași repezi și toata lumea este in cautare de cadouri pentru persoanele dragi. Nu știi ce sa cumperi iubitului sau iubitei, persoanelor din familie sau prietenilor apropiați?Ei bine, incearca sa te gandești la pasiunile lor, la interesele lor sau la nevoile…

- Moș Nicolae, divinitate din generatia sfintilor-mosi, care a preluat numele si data de celebrare a Sfantului Nicolae din calendarul crestin (6 decembrie) este numit in Calendarul popular Sannicoara – in Transilvania si Mos Nicolae – in Muntenia. In traditiile romanesti, el ajuta vaduvele, orfanii si…

- „Romania tradiționala” – festival de tradiții și obiceiuri dedicat Zilei Naționale a Romaniei, la Alba Iulia Consiliul Județean Alba, prin Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba și celelalte instituții de cultura subordonate, organizeaza și in acest an o serie de concerte, evenimente și acțiuni culturale…

- Un sondaj realizat de Klarna, rețeaua globala de plați și destinație de cumparaturi bazata pe inteligența artificiala (IA), dezvaluie obiceiurile de cumparare ale romanilor in perioada Sarbatorilor. Potrivit sondajului, 61% dintre romani incep sa cumpere devreme pentru a profita de reduceri și oferte.…

- Deschiderea Targului de Craciun – 2023 din Alba Iulia și aprinderea iluminatului festiv urmeaza sa aiba loc in data de 6 decembrie, in seara de Sfantul Nicolae. „Iluminatul festiv nu se va putea intampla de 1 Decembrie. Intr-o parte din oraș au fost deja montate, vor fi pornite luminile de pe stalpi,…

- Ediția a 12-a a evenimentului de tehnologie ”GoTech World 2023”, desfașurat pe 8 și 9 noiembrie la Romexpo București, a adus, pentru prima data in Romania, un pionier al zborului. Britanicul Richard Browning, fost militar care a avut o idee și nu s-a lasat pana cand nu a pus-o in practica, a facut o…

- FOTO VIDEO| Familia de ciobani dintr-o comuna din Alba, personaje intr-un documentar la festivalul Astra Film: Ce este obiceiul transhumanței Familia de ciobani dintr-o comuna din Alba, personaje intr-un documentar la festivalul Astra Film: Ce este obiceiul transhumanței In mijlocul județului Alba,…

- Autoritațile vor sa-i ajute pe romani sa aiba sarbatori imbelșugate, in acest an, și masa plina cu de toate. Pe langa cele 14 produse de baza care vor avea, in continuare, prețul plafonat, pe lista se vor mai afla alte cateva alimente esențiale pentru prepararea bunataților de Craciun: drojdie, cozonac,…