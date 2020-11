Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Andrei este sarbatorit pe 30 noiembrie de sute de mii de romani. Pe langa o simpla zi de onomastica, sarbatoarea Sfantului Apostol Andrei are o insemnatate aparte pentru romani, iar noaptea de Sf Andrei este incarcata de misticism. Noaptea de Sf Andrei Noaptea de Sfantul Andrei are o semnificație…

- Crestinii il sarbatoresc pe 30 noiembrie pe Sfantul Apostol Andrei, insa traditia populara a transformat noaptea dinspre 29 spre 30 noiembrie, maine seara, intr-un adevarat Halloween romanesc, cu povesti despre strigoi, spirite rele si vraji care pot arata cum va fi vremea in urmatorul an, fetele tinere…

- Sunt multe traditii si superstitii legate de Sfântul Andrei. Cele mai multe au legatura cu revolta, cu maritisul, dar si cu protectia împotriva spiritelor rele care bântuie printre cei vii. Tot acum se crede ca lupii încep…

- Ca in fiecare an, intram in atmosfera sarbatorilor de iarna cu minivacanța de 1 Decembrie 2020. Iata cate zile libere vom avea in aceasta perioada. Potrivit Codului Muncii, romanii beneficiaza de zile libere legale atat pe 30 noiembrie, cand se sarbatorește Sfantul Andrei, cat și de 1 Decembrie, Ziua…

- Crestinii ortodocsi de stil vechi praznuiesc astazi Taierea Capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul. El este cunoscut si sub numele de "Inaintemergatorul", pentru ca a anuntat venirea Mantuitorului.

- Pe 8 septembrie, crestinii ortodocsi praznuiesc Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Este prima mare sarbatoare din Anul Nou Bisericesc si marcheaza hotarul dintre vara si toamna. Dupa 15 august, cand crestinii au praznuit Adormirea Maicii Domnului, vine un nou motiv de sarbatoare: Sfanta…

- Crestinii ortodocsi si catolici sarbatoresc, la 8 septembrie, Nasterea Maicii Domnului, zi care poarta numele popular de Sfanta Maria Mica. Conform credintei crestine, Fecioara Maria s-a nascut in urma unei minuni, din parintii Ioachim si Ana, ajunsi la batranete fara prunci. Maria a fost persoana umana…